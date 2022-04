Spalletti su Meret: "Errore anche mio, gli faccio una richiesta particolare. Titolare domani? Ho due portieri forti..."

Conferenza stampa di Luciano Spalletti pre Napoli Sassuolo. Prima del match Napoli Sassuolo, ha parlato in conferenza Spalletti anche di Alex Meret:

"Condizioni di Meret? Meret sta come tutti quelli che commettono un errore. Non ha sbagliato da solo, l'ho fatto anche io quando gli chiedo di giocare sempre la palla e non buttarla via come vorrebbe fare qualche volta lui. Il portiere, se non lo è già, diventerà un giocatore di movimento: il portiere non deve solo parare ma costruire e iniziare l'azione. Questi allenatori giovani, anche all'estero, ti vengono addosso e fanno uomo contro uomo, per questo non è facile cominciare l'azione e ti devi affidare ad un portiere bravo con i piedi. Tutti li cercano. Nel fare questo e nel migliorare questa qualità, ci sta di poter sbagliare. Un errore come tanti, il primo l'ho fatto io a sforzarlo di fare questo. Poi qualche compagno poteva dargli una mano in più. Poi ci sono quelli che dicono che dovevano recuperarla prima la palla. Insomma, siamo tutti coinvolti, il calciatore ha lavorato nella maniera corretta. Per domani, ho due portieri forti, vedremo".