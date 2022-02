Spalletti: "De Laurentiis ha abbassato drasticamente i prezzi capendo la difficoltà della gente"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, presenta in quel di Castel Volturno, al Konami Training Center, la sfida di domani allo stadio Diego Armando Maradona contro l'Inter. Gentili lettori e lettrici di CalcioNapoli24.it, di seguito vi proponiamo il live testuale della suddetta conferenza.

Cazzimma per battere l'Inter?

"E' una delle cose più riconosciute, rende bene l'idea come termine. Serve questo, serve personalità e pensare a chi ama questi colori. Sapere che c'è lo stadio pieno ci riempie ancora di più di gioia, vogliamo far vedere che meritiamo il loro sostegno. Bisogna dirlo che in questi periodi siamo in difficoltà per il Covid. Tutti evidenziano le difficoltà e nessuno pensa agli altri, mentre la società stavolta lo ha fatto: De Laurentiis ha abbassato drasticamente i prezzi capendo la difficoltà della gente. C'è gente che non può neanche comprare il biglietto. Questa è una scelta giusta per riaggregare il nostro entusiasmo"