Mercato Napoli le ultimissime - Marco Bellinazzo, collega de IlSole24Ore, ha commentato l'acquisto di Hirving Lozano per la Ssc Napoli su Twitter, dandone un'altra chiave di lettura

"L'importanza economica dell'acquisto di un giocatore come Lozano: dare a @sscnapoli la priorità di accesso in un mercato incredibilmente passionale come quello messicano (ora andranno create le condizioni per approfittarne in ambito commerciale)".