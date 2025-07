Beukema è arrivato a Dimaro! Domani primo allenamento col Napoli | VIDEO CN24

Calciomercato Napoli, il neo difensore azzurro Sam Beukema è arrivato a Dimaro! Il neo difensore azzurro alle 21:28 ha varcato la soglia dell’hotel Rosatti per prendere parte alla nuova avventura che lo attende in maglia azzurra.

Video Beukema a Dimaro, l'arrivo in ritiro

Il difensore oggi ha svolto le visite mediche a Roma ed è arrivato in tarda serata qui in Trentino dirigendosi poi a Dimaro con un van privato. In sua compagnia anche il padre Menno e alcuni suoi familiari