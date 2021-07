Sky, Orsi su Insigne: "C'è un motivo semplice per cui rende più in Nazionale che a Napoli!"

Ultimissime notizie SSC Napoli - Nando Orsi, opinionista, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 di Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Insigne a Napoli vive delle situazioni di alti e bassi. Nessuno è profeta in patria, a Napoli vorrebbero qualcosa di più dal suo carattere, lui fa il capitano. Che avesse più personalità. Qui con l'Italia si trova nella sua zona di comfort, perché non ha la responsabilità importante di dover trascinare. In questa Nazionale, è invece il gruppo che trascina il singolo. Si trova in una situazione perfetta. Dove può sbagliare, può giocare come gli piace e in più si mette anche a servizio della squadra, completando un ruolo che gli aveva cominciato a dare Sarri tornando anche indietro. Adesso con Mancini sta facendo la fase difensiva molto bene".