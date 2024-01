Sky, Marchetti: "Mazzarri passerà alla difesa a 3! E vuole un altro difensore dal mercato"

Sorpresa dalla squadra mercato di Sky Sport, secondo cui Walter Mazzarri sarebbe pronto a cambiare definitivamente modulo, sebbene ieri sera a Mediaset il tecnico del Napoli abbia sottolineato: "Penso di tornare comunque al 4-3-3".

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti, esperto di mercato di Sky Sport:

Un tuo pensiero sulla cornice di pubblico di ieri a Riad?

"Sappiamo che la Supercoppa non è stata organizzata per fare il pienone allo stadio, siamo abituati invece in Italia a vedere stadi pieni perché i tifosi sono tornati protagonisti nello spettacolo. Il punto non è la presenza o meno allo stadio, una manifestazione così poteva avere un appeal diverso se si fosse giocato in Italia. Il focus non era riempire lo stadio, ma è chiaro che se organizzi una manifestazione del genere ci si aspetta una cornice di pubblico diversa. Bisogna fare un ragionamento molto pratico. Bisogna decidere se questa competizione va vista dalla prospettiva del tifoso, e sicuramente non è stato un bello spettacolo. Oppure va vista dalla prospettiva delle società , che si lamentano per le troppe partite ma che se vincono la Supercoppa prendono otto milioni per giocare due partite. È stato privilegiato il secondo aspetto, ma non succede solo in Italia".

Ti ha deluso la Fiorentina?

"La Fiorentina ha avuto gli stessi problemi avuti recentemente in campionato, secondo me il risultato non rispecchia la partita perché una vittoria per 3-0 ti fa pensare a una partita disequilibrata ma non è stato così. Il Napoli si è snaturato e ha sorpreso tutti, con la difesa a 3 Mazzarri ha trovato più equilibrio esponendo meno la difesa, poi i tre minuti folli di Zerbin hanno deciso il match ma se Ikoné non avesse tirato nello Yemen il rigore sarebbe stata un’altra partita. C’è da dire poi che il risultato condiziona il giudizio sul Napoli, perché se avesse perso Mazzarri sarebbe stato giudicato malamente per il passaggio a tre. Ho la sensazione che si sia voluto giocare un trofeo con le sue armi migliori, con il suo vestito tattico che lo ha portato in alto in Italia".

Si è spenta la pista Barak per il Napoli?