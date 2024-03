Sky - Contestazione al Maradona dopo lo 0-3, c'è una sensazione sul Napoli

A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Atalanta, è intervenuto il giornalista Massimo Ugolini:

“L’umore del Maradona dopo lo 0-3? È in atto una contestazione, nel secondo tempo il Napoli avrebbe meritato almeno un gol ma la sensazione è che la squadra non abbia messo in campo determinazione per dare una svolta al finale di stagione: quasi tutti sotto i loro standard, ci si aspettava qualcosa di diverso al netto della sfortuna sul palo preso. La prestazione è stata deludente come intensità, questa sconfitta compromette in modo praticamente decisivo la corsa al quinto posto: l’aritmetica rappresenta un alibi, il Napoli dopo oltre un decennio rischia di uscire dalle competizioni internazionali”