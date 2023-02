Sky, Compagnoni: "Il Napoli potrebbe andare un mese alle Hawaii ed essere ancora primo in classifica!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Maurizio Compagnoni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Il Napoli ha avuto il piglio della grande squadra, i tre gol arrivano da tre errori ma sul secondo Osimhen va proprio in cielo: Dragowski non è fesso, salta ma di fronte ha Osimhen è Tamberi e salta quasi da fermo. Osimhen e Kvaratskhelia sono una coppia pazzesca, stiamo parlando di due che non serve paragoni, ma nel ruolo sono tra i più forti al mondo. Il Napoli ha una grande forza mentale perchè sa di essere forte, ha preso a pallate il Liverpool e l’Ajax, ha fatto partitoni con Milan e Juventus ed è a 13 punti di vantaggio: potrebbe andare un mese alle Hawaii e saltare quattro partite, ed essere ancora primo in classifica. Era già forte prima, e ha un giocatore fantastico come Osimhen. Sul mercato il Napoli ha fatto dei capolavori”