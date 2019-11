Selvaggi contro Edo De Laurentiis: "I figli di papà devono parlare il meno possibile se no fanno danni"

A Tifosi Napoletani, in diretta su CalcioNapoli24 Tv, è intervenuto Franco Selvaggi, selezionatore delle giovanili della nazionale italiana ed ex attaccanti del Torino:

“In nazionale ho avuto con me Gaetano del Napoli, elemento interessantissimo. Bisognerebbe dargli più fiducia. Il Napoli società, in questo frangente, ha sbagliato. I figli di papà devono parlare il meno possibile se no fanno danni, i panni sporchi si lavano in famiglia. Il Napoli ha avuto il più grande dirigente della storia del calcio che è stato Italo Allodi, in questo Napoli manca uno che faccia da filtro tra società e calciatori. Il sistema di gioco ideale per il Napoli? Il 4-3-3”.