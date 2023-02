Inchiesta Prisma, il PM Santoriello: "Tifo Napoli e odio la Juventus" | VIDEO

Arrivano importanti notizie preoccupanti e che fanno arrabbiare i tifosi della Juventus. Perché spuntano fuori delle dichiarazioni forti di Ciro Santoriello, Pubblico Ministero nell'Inchiesta Prsima.

Inchiesta Prisma Juventus: Ciro Santoriello contro il club

Serie A - Dichiarazioni choc e preoccupanti che spuntano fuori che riguardano Ciro Santoriello, Pubblico Ministero nell’ambito dell’inchiesta Prisma sui bilanci della Juventus che viene ripreso in un video del 2019 dove parla in maniera diretta e inappropriata della sua fede calcistica. La Juventus è indagata nell'inchiesta Prisma per il falso in bilanci del triennio 2018-2020 e spuntano fuori le parole del PM Ciro Santoriello sulla sua fede verso il Napoli e l'odio per la Juventus.

“Sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus, diciamo che come tifoso è importante il Napoli e come Pubblico Ministero sono ovviamente anti juventino cioè contro i ladrocini in campo.

L’udienza preliminare per l’inchiesta Prisma è stata fissata per il prossimo 27 marzo, di fronte al giudice Marco Picco. La Juventus ha fatto sapere che ricorrerà in appello presentando richiesta al Collegio di garanzia dello sport presso il Coni.