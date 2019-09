Santacroce: "Manca sicurezza al Napoli, Elmas è un talento. Sull'autogol di Koulibaly..."

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Il problema della difesa del Napoli è la sicurezza, non c'è ancora il giusto equilibrio tra difesa e centrocampo. Spero che si possa trovare al più presto la sicurezza".

"Elmas è forte, ha delle qualità incredibili ed è giovane. Per tanti passa inosservato, Giuntoli ha fatto un lavoro incredibile e rappresenta un potenziale per il Napoli. Sta vivendo un momento straordinario, potrebbe portare quella spensieratezza che serve al Napoli".

"Autogol? Mi è capitato, non in una partita importante come Juve-Napoli. Capisco cosa possa aver provato Koulibaly, è una cosa brutta ma non si deve abbattere".