Rrahmani a Dazn: "Il ritiro non ci ha fatto piacere, sappiamo che sarà dura fino alla fine! Risultati non all'altezza, sul gol..."

Amir Rrahmani, match winner del Maradona con il suo gol allo scadere, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Salernitana 2-1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“C’è di tutto in questa vittoria, tensione e situazioni non facili. Da essere campioni d’Italia stiamo facendo risultati non all’altezza, sapevamo che sarebbe stata dura ma sappiamo anche che sarà dura quest’anno fino alla fine. Per fortuna è arrivata questa vittoria e questo gol nel finale, sono contento”.

Sul gol: “La palla è arrivata con la sponda di Demme, non era pulita ed ho stoppato e tirato. Non ci ho pensato due volte, in campo devi fare così e non pensare troppo ma giocare”.

Sul momento complicato ed il ritiro: “Il mister ha detto che il ritiro è giusto, ma noi compagni non eravamo felici perché abbiamo una vita oltre al campo e le famiglie. Speriamo che sia servito per trovare tranquillità e risultati”.

Sul suo momento: “L’anno scorso ho fatto due gol, il primo proprio il 13 gennaio contro la Juventus. Segnare è sempre bello e sono felice, ma non mi piace subire gol come stiamo facendo quest’anno. Ora è arrivato un segnale importante, la volontà è fare meglio e superare quest’anno che è stato, è e sarà difficile”.