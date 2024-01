Rossitto: "Quando ho visto questa cosa nel Napoli mi sono fatto il segno della croce"

Notizie Calcio Napoli - “Mazzarri è arrivato con davanti un calendario durissimo. Magari non ha avuto tempo per lavorare con le tantissime partite. Quando è arrivato, in ogni caso, non mi aspettavo niente di diverso. Mi chiedevo? Come può fare questa persona, senza nulla contro di lui, a riconvincere tutto un ambiente a lavorare bene? Mi sono fatto il segno della croce. Certe squadre vincono spesso e altre non vincono quasi mai, deve esserci un motivo”. Così l’ex calciatore Fabio Rossitto intervenuto a TMW dove si è pronunciato sull’operato del tecnico azzurro.