Rastelli: "C'è un motivo per cui il Napoli non sta andando forte su Deulofeu"

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Massimo Rastelli:

“Il 4-3-3 per Osimhen potrebbe essere un sistema di gioco che potrebbe esaltarlo comunque. Gli altri, soprattutto Gaetano, dovrebbe trovare una collocazione più esterna perché a Cremona lo utilizzavo da mezz’ala. Gli altri si contenderanno le altre posizioni. Penso che Osimhen nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3 cambi poco. Credo che al di là di quelle che sono le situazioni di mercato, nella testa di Spalletti c’è un’idea di quello che vuole essere il Napoli questa stagione. Deulofeu è sicuramente un giocatore di grandissima qualità, ma è poco ordinato. Può giocare sia da prima punta che da seconda punta. Da esterno rende meno perché non gli piace avere una posizione definita. Gli piace spaziare sul fronte d’attacco. Da esterno lo perdi un po’ nella fase di non possesso perché non lo vedo propenso a fare tutta la fascia. Probabilmente per questo il Napoli non sta andando forte su di lui. Gaetano è cresciuto tantissimo soprattutto in questa stagione dove ha giocato con grande continuità ricoprendo tanti ruoli. Per me è un calciatore che il Napoli può tenere anche facendolo crescere con calma senza pressioni”.