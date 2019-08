Enrico Varriale, della Rai, ha commentato la gara del Napoli contro il Barcellona persa per 4-0 sul suo profilo Twitter: "Primi due gol viziati da fuorigioco. Le attenuanti per il Napoli però finiscono qui. Netta la supremazia dei catalani per tutta la gara così come la differenza qualitativa tra le due rose. Disfatta che può essere utile se convincerà all'acquisto di una punta vera".