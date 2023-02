Milan, Pioli sui tecnici italiani: "Spalletti è bravo, ma in Europa il totem è uno solo..."

Notizie calcio - Stefano Pioli, tecnico del Milan, interviene in conferenza stampa in vista della sfida contro il Tottenham (domani alle 21 a San Siro) valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Pioli conferenza Milan-Tottenham

Queste alcune parole di Stefano Pioli che ha parlato anche degli allenatori italiani in Europa:

5 allenatori italiani su 16 agli ottavi. Chi è il migliore?

"Ancelotti è un totem ma lo è anche Conte, Spalletti. Tantissimi allenatori bravi, abbiamo una buona scuola e caratteristiche importanti".