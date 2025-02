Palmeri: "Durante la diretta uno scalmanato ha tentato di aggredirmi..."

Il giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri, inviato ieri al Franchi per la sfida tra Fiorentina e Inter, ha dovuto interrompere la diretta a causa di alcuni tifosi viola che gli impedivano di fare il suo lavoro e ha spiegato: "Ieri durante la diretta uno scalmanato ha tentato di aggredirmi. Ringrazio la Digos prontamente intervenuta schierandosi a protezione e procedendo al riconoscimento. Un soggetto non rappresentativo dei tifosi della Fiorentina, arrivati in tanti a fare festa e chiedere selfie".

In allegato il video di quanto accaduto