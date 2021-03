Ordine: "Gattuso non vuole più restare, ecco il motivo per cui non ci sarà il rinnovo"

Napoli - ?Franco Ordine, giornalista, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Showa: "Gattuso e Pirlo? Hanno vissuto due stagioni con molte analogie, con molti infortuni ed assenze che hanno frenato le loro squadre. Questo, però, mentre sul conto di Pirlo non si è arrivati ad insulti, su Gattuso invece c'è stato fuoco amico dall'interno della società. Se il giudizio su Pirlo allenatore è sospeso, sul conto di Gattuso si debba fare un giudizio sull'allenatore largamente positivo. ADL non gli rinnova il contratto? Neanche Gattuso vuole rimanere! Quando le critiche ed i veleni arrivano dalla società, quando De Laurentiis non gli parla per due settimane allora Gattuso ha deciso che era finita lì la sua esperienza a Napoli. Se ambienti vicini alla società, ispirano le critiche, allora è questo che non va bene"