Nicola Berti confessa: "Ecco perché rifiutai il Napoli nel 1988!"

Oggi sulle pagine del Corriere della Sera una lunga intervista a Nicola Berti, ex calciatore italiano, centrocampista vicecampione del mondo nel 1994 con la Nazionale italiana. Una carriera con le maglie di Parma, Fiorentina e Inter, prima di andare a giocare all'estero con Tottenham, Alaves e Northern Spirit.

Fu anche vicinissimo al Napoli nell'estate del 1988, prima di andare all'Inter. Glielo chiede il Corriere della Sera: la Fiorentina l'aveva già venduta al Napoli, ma lei si rifiutà e volle l'Inter. Perché? "Ero già in Nazionale e si scatenò l'asta. Erano tutti a Salsomaggiore per me: Moggi, Boniperti, Galliani, Beltrami dell'Inter. Il rialzo nerazzurro arrivava sempre di notte e finii per guadagnare più di Bergomi, Ferri e Zenga messi insieme. Vincemmo subito lo scudetto dei record e l'asse fonamentale era Brehme, Berti, Serena".