Stellini in conferenza: "Neres ha sentito di nuovo dolore. Lucidità e freschezza fisica sarebbero utili ma non possiamo chiederle a chi gioca sempre"

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Stellini in conferenza: Neres ha sentito di nuovo dolore. Lucidità e freschezza fisica sarebbero utili ma non possiamo chiederle a chi gioca sempre

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Parma di Serie A con le dichiarazioni live del vice-allenatore della SSC Napoli, Cristian Stellini.

Napoli-Parma: conferenza Cristian Stellini

Di seguito la conferenza stampa del vice-allenatore della SSC Napoli Cristian Stellini che è arrivato in sala stampa dopo Napoli-Parma. Queste le sue dichiarazioni dalla sala stampa:

"Certe partite si possono sbloccare con un episodio, con Lazio e Cremonese nonchè con l'Inter abbiamo fatto buone prestazioni, in casa contro squadre compatte abbiamo trovato difficoltà nel trovare il gol e nel primo tempo siamo stati qualitativi e veloci, nel secondo abbiamo dato continuità ma non abbiamo trovato il gol.

Neres? Sta recuperando da un infortunio avuto contro la Lazio, abbiamo chiesto se si sentisse di giocare uno spezzone di gara: ci ha detto che era pronto, poi le trazioni delle caviglie gli hanno fatto sentire di nuovo dolore. Solo un fatto fisico.

Si può migliorare contro squadre chiuse con freschezza e lucidità maggiore nelle scelte e nell'uno contro uno, ma dobbiamo fare i conti col fatto che stiamo giocando con la stessa squadra da tanto tempo. Noi sappiamo e diciamo e comunichiamo a tutti senza crearci alibi, sarà una stagione difficile: sono mesi che stiamo usando gli stessi giocatori che stanno dando il massimo e gliene siamo grati. Anche oggi ci hanno creduto e provato in tutti i modi, un po' di lucidità e freschezza fisica sarebbe utile ma non possiamo chiederla a chi gioca sempre. Ci sta che McTominay non sia lucido sempre, gioca tutte le partite. Stiamo comunicando che non sarà una stagione facile, lavoriamo per crescere ma possono esserci difficoltà.

Lucca dentro prima? Non l'abbiamo pensato il doppio centravanti in anticipo, perchè nel nostro sistema di gioco la presenza di Neres è molto importante ed i due centravanti ci sono stati negli ultimi 20 minuti quando abbiamo alzato McTominay ed abbassato Elmas, che era entrato ed aveva energie, mentre Scott poteva essere un fattore nell'area di rigore. I giocatori devono avere gli spazi corretti e non era nelle nostre idee"

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