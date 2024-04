Monza, Palladino a Dazn: "Napoli sarà aggressivo e vorrà punti, ma noi vogliamo alzare l'asticella! Su Zerbin..."

Notizie Napoli calcio. Raffaele Palladino, allenatore del Monza, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Monza-Napoli:

“E’ stato fatto un percorso meraviglioso dalla passata stagione, poi confermato in questa annata. Ci troviamo in una bellissima posizione di classifica, motivo di orgoglio per tutti. Ora vogliamo alzare l’asticella, provando a mettere in difficoltà un Napoli molto forte che vorrà fare punti”.

Napoli sarà aggressivo? Si, vorranno fare una grande partita e sono dieci undicesimi di chi ha vinto lo scudetto l’anno scorso. Per noi deve essere motivo di orgoglio e motivazione confrontarci con questi grandi campioni”.

Su Zerbin: “Quando giochi da ex le motivazioni sono scontate, ci teneva molto ad essere in campo oggi ed ha grande carica”.