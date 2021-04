Modugno: "Oggi giornata particolare in casa Napoli per via delle norme anti Covid. Mertens rientrato ieri"

Napoli Calcio - Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Ora non ci si ferma più, si riprende a correre fino alla fine. Entriamo nel vivo della stagione. Il Napoli c’è, ha ritrovato serenità e infortunati. Tornato il Napoli, torniamo a divertirci anche noi. Alcuni nazionali sono già tornati, Mertens è tornato ieri. Oggi giornata un po’ di passaggio per via dei protocolli anticovid da seguire. Non è una giornata di allenamento come le altre, ma domani sarà già giornata vera. Siamo alla vigilia di Napoli-Crotone”.