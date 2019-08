Calciomercato Napoli - Lorenzo Minotti, opinionista SKY, ha parlato nel corso dello speciale Calciomercato di Sky Sport 24, con le ultime sull'affare Mauro Icardi:

"Secondo me alla fine potrebbe essere il Napoli la sua destinazione ideale, per Mauro Icardi: tecnicamente lo vedo più a Napoli perchè giocherebbe la Champions, perchè andrebbe nelle mani di Ancelotti che sa gestire campioni di personalità. Sarebbe per il Napoli completare un organico di altissimo livello".