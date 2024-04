Mertens: "Non vedo l'ora di venire a vivere a Napoli! Mio figlio con la numero 14 azzurra? Gli stava bene..."

Ultime notizie SSC Napoli - Dries Mertens, ex attaccante del Napoli ora al Galatasaray, è intervenuto a Prima Tivvù durante Delietta Gol, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Gli anni più belli a Napoli? Ogni stagione è stata bellissima, non vedo l’ora di venirci a vivere senza pensare al calcio. Dal primo all’ultimo anno ho visto delle belle cose in azzurro.

Mio figlio con la maglia numero 14 del Napoli ed io dirigente? Gli stava bene (ride, ndr). Lo vedremo sicuramente.

Il cibo a Napoli? Mi sono goduto una pasta al pomodoro con mozzarella in spiaggia clamorosa, scherzando con lui gli ho chiesto i lettini in riva al mare per tutta l’estate (ride, ndr).

Quanto ha influito la città di Napoli nelle mie scelte? Io penso che se un giocatore sia felice in casa, ciò si ripercuote anche in campo: io a Napoli sono stato benissimo, il fatto di voler continuare a vivere nella casa di Posillipo è indicativo.

Cosa racconto a mio figlio di Napoli? Nulla, la deve vivere (ride, ndr)”