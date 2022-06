Mediaset - Mertens chiama ADL: vuole restare un altro anno ancora

Caso Mertens - Secondo quanto riportato da Sportmediaset in queste ore, il belga avrebbe deciso di aprire nuovamente le porte all'azzurro: l'attaccante è atteso da una decisione importante ma all'alba dei suoi 35 anni aspetterà la contromossa di Aurelio De Laurentiis per il futuro e per restare ancora un anno a Napoli.

Non solo la mancanza di offerte reali e che soddisfino le volontà del calciatore, ma anche la consapevolezza per Mertens di volersi regalare ancora qualche esperienza in azzurro. Vuole il Napoli - ancora per un anno o due - ma bisognerà capire le reali necessità del club: per De Laurentiis l'ingaggio non dovrebbe superare 1,5 milioni di euro, meno della metà di quanto percepito fino a oggi.