Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della Finale della Supercoppa Italiana contro l'Inter.

"Firmo per il pareggio? Mai, il Napoli è campione d'Italia. In campionato si è perso per via dei loro contropiedi, noi abbiamo fatto sempre possesso palla. Il calcio è una materia particolare, ho dei ragazzi forti e siamo un pochino carenti dal punto di vista dell'organico. Ce la giocheremo alla pari come mentalità".