Marino: "Essere in testa alla classifica ora non conta nulla: nel 2008-09 fui in testa con l'Udinese eppure..."

Napoli Calcio - Pasquale Marino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli ha giocatori di una certa esperienza che possono lottare per il vertice. Stare in testa alla classifica fa sempre un certo effetto. Nel 2008-2009 mi ritrovai in testa alla classifica con il Napoli ma è troppo presto e vinse l'Inter tutto. Vincere aiuta a vincere e porta entusiasmo. Spalletti ha entusiasmo e lo trasmette bene al gruppo squadra. Ounas? I numeri dicono che spacca le partite, ha qualità importanti. Magari sarà anche scaramanzia. Anche Petagna è stato decisivo e ha fatto di tutto per restare pur sapendo di giocare poco. Io l'ho avuto a Vicenza nel 2015 e faceva la riserva. Alla Spal l'ho incontrato e segnò lui in quell'1-0 finale".