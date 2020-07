Marcolin: "Il Sassuolo meritava qualcosa in più. Quattro gol annullati, eppure non è San Gennaro... Osimhen ricorda Mbappè"

Ultime notizie Napoli - Dario Marcolin, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita Napoli-Sassuolo. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Record di gol annullati in una unica partita eppure non è il 19 settembre, vale a dire San Gennaro. Il Sassuolo meritava qualcosa in più, va detto. Hysaj oggi era in uno stato di grazia, la forza del Napoli è stata quella di portare spesso tanti calciatori a limite dell’area di rigore. Vedere il Napoli puntare forte su Osimhen vuol dire che si aspetta una crescita importante. Ricorda Mbappè, può diventare devastante e con Gattuso può imparare i tempi del calcio italiano”.