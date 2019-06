Maradona promuove James al Napoli, Diego jr a CN24: "Papà sarebbe contento se venisse, lo reputa un grande giocatore"

Diego Armando Maradona junior, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Manolas e James per lo scudetto? Ti premetto che generalmente non sono un grandissimo amante del calciomercato, preferisco il campo altrimenti mi appassiono troppo: Manolas è un innesto di altissimo livello, poche squadre in Europa potrebbero avere una coppia con lui e Koulibaly.

James è un fuoriclasse, un calciatore di livello superiore: sto seguendo la Coppa America e mi vengono i brividi, magari venisse a Napoli.

La maglia numero 10? Non sono tanto d’accordo, ma io credo che le maglie vengano ritirate per ciò che si fa sul campo: quando si poteva darla ad Insigne, dissi che il Napoli avrebbe in futuro ritirato la numero 24. James è un grande giocatore, ma la 10 lasciamola dove sta.

Papà? Sono in contatto costante, mi viene da ridere quando gli si attribuiscono malattie. Con papà parlo tranquillamente.

Anche del mercato del Napoli? Di qualcosina, sarebbe contento se venisse James perchè lo reputa un grande giocatore.

L’anno scorso al Napoli cosa è mancato? Poco, bisogna essere onesti: a volte stringere la mano agli avversari è solo un segno di maturità, la Juventus è stata più forte e ha vinto"