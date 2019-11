Manolas a Sky: "Liverpool tra le migliori in Europa, dobbiamo metterci tutto e provarci fino alla fine! Modulo? Non cambia la filosofia di gioco"

Ultimissime calcio Napoli - Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Liverpool. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Affrontiamo una squadra che l’anno scorso ha vinto la Champions e che è tra le migliori al mondo, non perde da cinque anni in casa in Europa. Dobbiamo metterci tutto e provarci fino alla fine, non partiamo sconfitti. Sensazioni nell’arrivare ad Anfield? Io penso alla partita, inizia dagli allenamenti. Voglio essere concentrato e dare il massimo per aiutare la mia squadra. Sistema di gioco? Non cambia la filosofia, proviamo a fare la nostra partita ed alla fine faremo i conti”.