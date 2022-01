Ultime notizie calcio Napoli - A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Filippo Maniero, ex calciatore di Milan, Venezia e Torino:

"Osimhen o Vlahovic? Mi piacciono entrambi, Osimhen ha dimostrato il proprio valore. Entrambi hanno caratteristiche diverse ma fanno la differenza per la propria squadra. Mezza palla che hanno la buttano dentro, sono il classico attaccante che ogni squadra vorrebbe. Per i gol Vlahovic, ma in assoluto entrambi".