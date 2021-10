Mandato: "Coppa d'Africa? Il Napoli e gli altri club si devono coalizzare, può essere un grande svantaggio per gli azzurri"

Notizie Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Tommaso Mandato, agente.

"Campus 3S? L'obiettivo principale rimane la prevenzione. In questo periodo, specie per via dell'effetto pandemico, si è fermata quest'attività. Oggi abbiamo fortuna di tornare in piazza e ne siamo contenti. Stasera ci sarà un ricco spettacolo, se il tempo ci sostiene ci sarà grande affluenza. Il Napoli nei primi anni ci ha supportato, la visibilità del calcio Napoli ovviamente è notevole.

Coppa d'Africa? Solito calcio che bada agli interessi economici. Sarà una gatta da pelare perché il problema riguarda tante altre società, ci sono circa 30 giocatori di Serie A che saranno impegnati nella Coppa d'Africa. Sarà un danno per il Napoli e per altri, bisogna coalizzarsi in questa battaglia.

Quello che sta facendo il Napoli è eccezionale al di là delle prestazioni. Rimango allibito perché il Napoli ha vinto tutte le gare e lo ha fatto in maniera netta. Un Napoli così lanciato può avere un handicap nel caso in cui ci potesse essere la mancanza della spina dorsale della squadra".