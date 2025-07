Calciomercato Napoli, c’è anche Giovanni Simeone nella lista partenti di quest’estate. E sembra che il Cholito abbia anche già individuato una potenziale destinazione.

Calciomercato Napoli, sì di Simeone all'ipotesi spagnola

Come infatti riporta Il Mattino oggi in edicola, il giocatore ha aperto al trasferimento in Spagna. “A Siviglia in particolare ritroverebbe "zio" Almeyda che con papà Diego ha condiviso un decennio di nazionale e una stagione italiana alla Lazio. Ma dovrebbe decurtarsi l'ingaggio oggi percepito a Napoli”, si legge sul quotidiano.