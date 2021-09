Fabrizio Lucchesi è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli è in buone mani con Spalletti, è un fenomeno che può fare la differenza nella testa dei calciatori. Napoli è una piazza grande e importante, è sempre stato bravo a creare entusiasmo ma anche a rompere in poco il giocattolo. Spalletti sarà bravo in questo a tenere equilibrio”.