"Le sceneggiate le fai con De Laurentiis, non con me", Montefusco racconta il litigio con Marino: il retroscena

Calcio Napoli - Vincenzo Montefusco ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Tifosi Napoletani'. L'ex allenatore della Primavera azzurra ha raccontato un retroscena che lo vide protagonista con Pierpaolo Marino.

Ecco le parole di Montefusco:

"Ho avuto modo di lavorare con Aurelio De Laurentiis, l'ho conosciuto. La mia esperienza con il suo Napoli è durata appena sei mesi. Il presidente mi volle, ci incontrammo a Gubbio e quando ci vedemmo, mi disse: 'Finalmente non potranno accusarmi di non avere riportato nessun ex al Napoli'. Litigai con l'allora direttore generale del Napoli, Pierpaolo Marino. Io gli dissi: 'Io e te non potremo mai andare d'accordo'. Lui buttò addirittura le chiavi, io gli parlai così: "Certe sceneggiate le fai con il tuo presidente che è produttore cinematografico, non con me'. Tutto nacque perché, insieme a Santoro, andai a vedere una partita dei giovani a Casoria, alle otto del mattino. Trovai tre, quattro ragazzini stesi per terra, distrutti per il clima glaciale. C'era del ghiaccio per il freddo della notte e rimproverai Marino per l'abbigliamento inadeguato dei ragazzini. Dissi che se fossi stato il padre di uno di quei giovani lo avrei menato. Lui mi rispose affermando: 'Ora ho capito perché il Napoli è fallito". Io chiusi così: 'Io ti auguro di vincere due scudetti e una Coppa Uefa con quel Napoli fallito'".