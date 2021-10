Notizie Calcio - Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa:

"Ci siamo allenati fino a ieri a ranghi ridotti, difficile capire le reazioni quando i calciatori sono in giro per il mondo. Il calcio attuale è questo, purtroppo non mi appartiene, sono un tecnico da campo. Si allenano più con le nazionali che con noi i giocatori" la lamentela del tecnico biancoceleste in riferimento alla sosta per le nazionali".