Lazio, Fabiani conferma Sarri: "Ha altri due anni di contratto e per noi non ci sono problemi"

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Nel prepartita del match di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, Angelo Fabiani, direttore dei biancocelesti, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Sarri ai microfoni di Mediaset

Ultime notizie calcio, Nel prepartita del match di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, ha parlato ai microfoni di Mediaset il direttore sportivo dei biancocelesti, Angelo Fabiani, che ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al futuro di Maurizio Sarri.

Futuro Sarri, le parole di Fabiani

Sarri ha altri due anni di contratto e ha fatto un ottimo lavoro. Per quanto riguarda la società, non ci sono problemi”.

Una conferma, quella di Fabiani nei confronti di Sarri, dopo le ultime voci, secondo cui addirittura il tecnico toscano sarebbe stato accostato anche al Napoli in caso di addio di Antonio Conte.

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