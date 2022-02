La dichiarazione d'amore di Vinicio: "90 anni a fine mese? Dal balcone di casa mia posso guardare tutta Napoli, è una cosa che mi fa stare bene"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Luis Vinicio, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Il Napoli deve provare a vincere lo scudetto? Come no, il Napoli deve cercare di arrivarci in tutte le maniere. Ci vuole tranquillità in momenti così, bisogna far capire ai calciatori che il periodo è importante e devono dare il massimo in ogni maniera sul terreno di gioco. Ci vogliono tante situazioni assieme, dalla società ad ogni singolo giocatore che scende in campo, per arrivare ad un traguardo così importante.

Osimhen? Victor è molto importante perchè è veloce sul campo, se trova l’attimo giusto durante la partita può andare alla ricerca del gol.

90 anni a fine mese? Dal balcone di casa mia posso guardare tutta Napoli, è una cosa che mi fa stare bene. E la speranza è quella di andare molto avanti.

Un consiglio a Spalletti? Può fare tantissimo, non ha bisogno che gli dica qualcosa”