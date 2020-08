Juventus, Pjanic: "Al Napoli tutti erano con Sarri, qui le cose sono andate diversamente"

Notizie Calcio - Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l'eliminazione dei bianconeri dalla Champions League:

"Ci dispiace tanto perchè volevamo andare avanti. Non voglio sminuire lo scudetto, ma questo gruppo deve avere altre ambizioni. Spero, e sono convinto che questo gruppo farà meglio in futuro. Il Lione era alla nostra portata, purtroppo abbiamo sbagliato il primo tempo all'andata. Sarri ha bisogno di tempo perchè a Napoli tutti erano con lui e nel suo progetto mentre qui le cose sono andate diversamente ed è sotto gli occhi di tutti. Sappiamo come il ruolo del regista sia fondamentale per il gioco del mister, per questo mi aspettavo di giocare di più negli ultimi mesi. Purtroppo non è andata così, anche se non so perchè".