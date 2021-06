Improta: "Insigne rinnoverà con il Napoli, ADL non farà sconti per Fabian e Koulibaly"

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Gianni Improta, ex giocatore del Napoli: “Ripenso ancora con piacere alla ribellione dei tifosi napoletani dopo la mia cessione alla Sampdoria. Il Napoli non fa parte delle holding che possono muovere milioni di euro con estrema facilità e quindi deve cedere i migliori calciatori per esigenze di cassa. Per fortuna, comunque, De Laurentiis non farà sconti a chi gli chiede Koulibaly e Fabián Ruiz. Spalletti al Napoli? Credo che il presidente abbia fatto un grande colpo prendendolo, le questioni riguardanti il suo carattere vanno tenute da parte. Il futuro di Insigne? Sono convinto che alla fine rinnoverà e sarà determinante nel Napoli di Spalletti”.