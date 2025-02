Impallomeni: "Conte partirà col 3-5-2 e blocco basso: Lazio in difficoltà con le squadre che aspettano"

Ai microfoni di Maracana, sulle frequenze di Tmw Radio, ha parlato l'ex calciatore Stefano Impallomeni:

Che Napoli ti aspetti domani contro la Lazio?

“Conte sta sul pezzo. Andrà col 3-5-2 domani, ha poche alternative. Non credo che possa fare altro, poi magari ci sorprende. Mi aspetto un Napoli guardingo col blocco basso, la Lazio è andata due volte in difficoltà con squadre che aspettavano la Lazio e ripartivano contro la Roma e la Fiorentina. Se sei allegro, hai il baricentro alto e proponi gioco la Lazio ti fa male. Sono incuriosito dalla scelta di Baroni come trequartista, mi aspetto Dele-Bashiru più di Pedro al posto di Dia. Pedro è un giocatore che può fare la differenza a gara in corso. Contro il Ludogorets in Europa League si sono abbassati tantissimo e non ha segnato, la Lazio soffre questo tipo di partite”.