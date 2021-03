Iezzo: "Vittoria convincente ieri del Napoli, primo tempo di livello importante! Intervento Cristiano Ronaldo? Da rosso diretto"

Ultime notizie calcio Napoli - Gennaro Iezzo, ex portiere, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Vittoria convincente ieri anche dal punto di vista del gioco, il primo tempo è stato di livello importante e questo fa ben sperare. Ospina non è mai stato criticato perché è un portiere che non si può discutere, il Napoli ha due grandissimi portieri. Al di là di questo, resta il fatto che io non condivido il turnover. Intervento di Cristiano Ronaldo? Da rosso diretto, aveva il tempo di tirare le gambe. Sono interventi pericolosissimi, si mette a rischio la vita di una persona".