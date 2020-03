Giletti: "Io preferisco cristallizzare la classifica, ma non sarebbe uno scudetto eccitante per la Juventus! Playoff? Idea importante"

Ultimissime Napoli - Massimo Giletti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il panico è il peggior nemico di tutti, ma non parliamo di peste. Parliamo di numeri che fanno paura ma che sono sempre ristretti. Se si sospende il campionato deve far fede la classifica del giorno in cui si è fermato. Dubito che tra un mese tutto ritorni come prima. Playout? Idea importante. Io essendo in testa alla classifica preferisco cristallizzare la classifica, ma non sarebbe uno scudetto eccitante. E' interessante fare qualcosa di diverso per assegnare lo scudetto".