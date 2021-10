Giaccherini: "Il Napoli non è una sorpresa, ma Spalletti non deve commettere un grosso errore. Insigne? Serve l'accordo, è come Totti per la Roma"

Napoli Calcio - Emanuele Giaccherini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il Napoli non è una sorpresa, con Osimhen e Mertens a pieno regime, anche lo scorso anno avrebbe lottato fino alla fine per lo scudetto. I meriti sono anche di Spalletti, fare rendere questi calciatori così è tanta roba. Il Napoli è ben coperto in tutti i ruoli: ha Di Lorenzo e Mario Rui sono nazionali e tra i migliori in circolazione. Se davanti Osimhen sta bene e Mertens è recuperato, sta bene. Forse la troppa esaltazione può creare problemi, Spalletti deve essere bravo a mantenere un profilo basso perchè la piazza rischia di toglierti qualcosa. Insigne? Lorenzo è un grande professionista e ama talmente tanto Napoli che darà sempre tutto per la maglia. Il rinnovo non lo influenzerà, spero possano trovare un accordo: è la bandera di Napoli, come Totti per la Roma".