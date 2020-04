Genoa, Preziosi: "Ripartire? Servono linee guida, non si può pensare ognuno per se. Vogliamo finire il campionato"

Ultime calcio Napoli - Enrico Preziosi, presidente del Genoa, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"I dati dicono che maggio può essere il mese della ripartenza ma bisogna essere cauti perchè i morti sono ancora tanti. Il decreto parla del 3 maggio, attendiamo novità in merito. Allenamenti? Ogni club non si può organizzare per conto proprio ma seguendo le linee guida. Serve preservare la salute dei giocatori e di chi lavoro. Non si può pensare a se stessi, serve seguire un minimo di protocollo. Economia? Disastro totale, sono i tempi di azione che pesano. Programmi con l'estero e con il mondo, evitare di produrre in Cina è un grosso problema. Servono certezze, poi sappiamo rimboccarci le maniche e sapremo ripartire. Campionato? Tutti vorrebbero finirlo, anche noi che non abbiamo una buona classifica ma servono le condizioni per farlo. Ci vogliono 3-4 settimane per riprendersi dopo la sosta forzata. Fine maggio magari si potrebbe ricominciare. Il problema resta non andare oltre il mese per poter spostare anche l'inizio dell'altro. Mercato? Tutto dipende dagli sponsor e dagli investimenti che gli stessi faranno a decidere il mercato. Il mondo economico avrà ripercussioni: il mercato sarà molto più povero e attento alle risorse. Stiamo facendo fatica a trovare accordi con i Paesi d'Europa: il problema è che questa Europa vada nella direzione degli affari propri e credo che anche nel calcio si possa proseguire su questa linea".