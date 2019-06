Gazzetta, Malfitano a CN24: "Lozano e James insieme, non è un problema economico ma di volontà. Non escludo cessione di Mertens o Insigne"

Mimmo Malfitano, de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione in onda sul canale 296 del Digitale Terrestre Campania. Ecco quanto dichiarato:

“Lozano e James insieme? Bisogna capire se il Napoli vuole. Perché la disponibilità economica c’è. Ma stiamo già facendo dei ragionamenti tattici, senza che nemmeno questi giocatori siano arrivati a Napoli.

Il Napoli giocherebbe comunque con un ipotetico 4-2-3-1, non avrebbe problemi a giocare a due con Zielinski e Ruiz. Ho ancora qualche perplessità sul modo di utilizzarli. Secondo me occorrerebbe la figura di un metodista alla Allan.

Questo Napoli ha bisogno anche di un centravanti. Poi per il resto può andare bene tutto, ma senza i 25 gol a stagione dell’attaccante e un metodista importante è difficile migliorarsi. Numeri e qualità devono crescere.

Le cessioni: credo che non possano restare Insigne, Callejon, Lozano, Mertens, James, Verdi, Ounas ecc… do per scontata la cessione di Verdi ed Ounas. Non Younes. Non escluderei nemmeno che uno tra Mertens e Insigne possano andare via”