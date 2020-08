Gattuso: "Osimhen ci fa verticalizzare in modo differente, con lui possiamo giocare meno bassi e ripartire. Cambio modulo? Vogliamo fare qualcosa di nuovo"

Notizie Napoli calcio. Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa a Castel di Sangro. Ecco quanto detto sull'arrivo di Osimhen ed il possibile cambio modulo:

"Ricominciamo una stagione nuova dopo solo 2 settimane, abbiamo speso tanto. Dobbiamo fare meno danni possibili, perdendo pochi giocatori. Dobbiamo stare attenti, la bravura degli staff sarà quella di perdere pochi calciatori. Tra pochi giorni andranno via i calciatori impegnati nelle nazionali. E' un calcio diverso, qualcosa di nuovo a cui dobbiamo farci trovare pronti. Cambio modulo? Vogliamo fare qualcosa di nuovo, Osimhen ci fa verticalizzare in maniera differente, con lui abbiamo possibilità di giocare meno dal basso e ripartire per il 3 contro 3. Sa attaccare gli spazi e ci può dare una grandissima mano".