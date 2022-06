Foschi: "Sono convinto che De Laurentiis non venderà il Napoli ma vorrà centrare questo obiettivo"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Rino Foschi, ex direttore sportivo e presidente del Palermo. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com.

Per quanto riguarda il Napoli, tanti sono i calciatori in scadenza: De Laurentiis quale dei tanti dovrebbe tentare di trattenere? Inoltre, cos'è successo a Salerno tra Sabatini e Iervolino?

"Sono convinto che De Laurentiis non venderà il Napoli e tenterà di vincere lo scudetto. Il presidente farà di tutto per trattenere i calciatori in scadenza proprio per essere far sì che gli azzurri siano primi in Italia.

Per quanto riguarda la Salernitana, la situazione di Sabatini è molto complessa, anche all'interno di quello scenario c'è stato l'intervento dei procuratori dei calciatori. Il ds ha ottenuto risultati importanti, centrando una salvezza straordinaria, ma ci sono state delle divergenze con il presidente e Sabatini ne ha pagato le conseguenze. Stimo molto Walter, il presidente non ha fatto una gran figura, perché deve essere consapevole che l'obiettivo raggiunto con l'apporto del ds rappresenta un'impresa storica per la storia di questa squadra".