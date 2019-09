Fiorentina, Montiel: "Grossi rimpianti contro il Napoli, ora vogliamo battere la Juventus"

Zero punti in due partite per la Fiorentina di Vincenzo Montella. E ora c'è anche lo scoglio Juventus all'orizzonte. Cristobal Montiel, talento 19enne della Viola, ne ha parlato così nel corso di una lunga intervista ai microfoni di TuttoSport: "I rimpianti maggiori riguardano la sconfitta contro il Napoli. Ma c'è fiducia, siamo una squadra che può fare cose importanti. Il sogno sarebbe arrivare già quest'anno in Europa, ma la squadra è cambiata molto: servirà tempo".

L'ideale sarebbe ripartire con un suo goal ai bianconeri: "Sarebbe il massimo. Da subito mi hanno raccontato della famosa vittoria di qualche anno fa in rimonta per 4-2 sui bianconeri, segnò anche il mio connazionale Joaquin. Aspettiamo tutti questa sfida, la rivalità è storica. La Juve è la squadra più forte, però noi vogliamo provare a far felici i nostri tifosi".