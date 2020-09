ESPN, Martinez: "Quest'anno può essere quello della rinascita di Lozano: ammutinamento ed altri problemi non l'hanno aiutato ad ambientarsi" [ESCLUSIVA]

Napoli - Daniel Martinez, giornalista di ESPN, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Su Lozano le aspettative restano alte, sono contento perchè sta finalmente convincendo Gattuso dopo un periodo duro che aveva passato inizialmente. Conoscendo Hirving mi era dispiaciuto si fosse venuta a creare una situazione in cui non stava dando il massimo perché lui vuole dare il massimo per il Napoli. La mia sensazione è che Gattuso oggi abbia una visione che prima non aveva di Lozano. Il ragazzo si è sempre messo a disposizione di Ancelotti pur giocando fuori ruolo, ha sempre dato la massima applicazione. Il disastro dell'ammutinamento e poi il cambio tecnico non è stato d'aiuto per ambientarsi. Ora può rinascere, ma non è da escludere completamente una cessione"